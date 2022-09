Sorry hoor maar DIT kwam voorbij in de tijdlijn en deze plek is king moves only dus dan mag je erop. Zogenaamd 'hornets', maar het lijkt gewoon slome wespen, in ieder geval geen knakkers die je als honingbroeder in de buurt van je bijenkorven wil. En dus knipt deze mens - in de voedselketen in ieder geval een stuk hoger dan die vieze gore wespen - deze joekels MID AIR doormidden met een schaar. Dan ben je een soort dierenbeul, te lui om naar de Action te fietsen voor een elektrische mepper maar óók een absolute koning en mogelijk ook een held in bed, maar dat kunnen wij eigenlijk niet beoordelen.