Van alle ‘minder gebruikelijke muziekinstrumenten’ in de jazz die ik hier in de loop der tijd de revue heb laten passeren, wordt dit toch wel het minst gebruikelijke muziekinstrument dat in de jazz is opgedoken.

In feite is het niet eens een muziekinstrument. Een wasbord/washboard is een soort geribbelde stalen plaat in een houten frame dat vrouwen vroegah wel gebruikten om kleding op schoon te wrijven (of zoiets, de techniek is me niet helemaal duidelijk; zelfs in mijn jongste jaren had mijn moeder thuis al een wasmachine, met een soort wringer er bovenop, weet ik nog wel). Anyway, je kunt die ribbels natuurlijk ook gebruiken om ritmisch over heen te strijken met je vingers, en er op te kloppen en slaan. Ik ken het in die zin wel als ‘instrument’ bij bepaalde dixieland-achtige bandjes, vooral als ze staand op straat of lopend als een soort ‘marching band’ musiceren. Dus nou ja, in die muziek – toch wel een voorloper van de modernere jazz – is het washboard dan toch wel redelijk gebruikelijk.

Maar zoals David Langlois – ik ken de goede man verder niet, alleen van onderstaand fragment – het washboard bespeelt, dat is toch wel heel bijzonder, vind ik: hij heeft een soort metalen vingerhoedjes op al zijn vingers voor een beter volume, en soleert er ook gewoon indrukwekkend op. Het komt van een optreden waarvan ik hier lang geleden wel eens eerder iets geplaatst heb, omdat ‘’onse eige Haagse’’ Peter Beets aan de piano zit. Bij dit nummer ook weer.



‘Sweet Georgia Brown’ is altijd wel een nummer om eens even flink uit te pakken en te swingen, maar hier maken de mannen er echt een feestje van. Enjoy! En let uiteraard op David Langlois.

www.youtube.com/watch?v=isNeXx22F5U&a...