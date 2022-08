Dit is dus waarom u moet blijven strijden in de War on Cash. Zodat slimme Paroollezers als Jan Pieter Nepveu het grootkapitaal een paar centen afhandig kunnen maken door slim gebruik te maken van de vrijheid van betalingskeuze in Dit Land. Kan zomeer één of twee cents per keer schelen, oftewel een euro of twee per jaar oftewel 160 euro op een mensenleven. 160 euro! Bedenkt u eens wat u daar allemaal mee kunt doen: 480 preien kopen, bijvoorbeeld, of 123 spuitbussen Workzone universele siliconenolie, of wat dacht u van 8533 stuks aanmaakblokjes. En als we allemaal net als Jan Pieter Nepveu onze boodschappen slim over verschillende porties gaan verdelen zijn de mogelijkheden helemaal eindeloos. Kom in verzet en rond de prijzen af IN UW VOORDEEL.