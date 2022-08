OK, dan vertel ik nu maar mijn Pro-tip:

Ik heb zo'n metalen nepmuntje, waar, heel belangrijk een gaatje in zit om aan een sleutelbos te bewaren.

Die kan er net ver genoeg in terwijl hij aan de sleutelbos hangt (that's what she said!).

En omdat het allemaal relatief zacht plastic is, kun je hem er met wat kracht gewoon ook weer uittrekken.

Zodat je later niet met volle tassen etc. nog tijd hoeft te besteden om je muntje terug te krijgen.

De karretjes zet ik trouwens wel altijd netjes terug op hun plaats, dus laat ze niet ergens achter in het bos of zo.