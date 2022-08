Helaas vrienden, we moeten het met eentje minder doen met z'n allen. Er is een LANDGENOOT opgepakt op de luchthaven van Tanger in Marokko. Meneer (33) werd gezocht door Interpol en Duitsland voor bankovervallen en plofkraken. Dus die Nederlander naar Marokko, want ja, Nederlander enzo. En dan is de slotzin in het stukkie van het AD: "Het is niet duidelijk wat de Nederlander precies deed in Marokko." Nou jongens, zeg het maar. Wat deed de Nederlander precies in Marokko? Waarom ging hij bijvoorbeeld niet naar Zweden, of Zwitserland, of Denemarken, of Burundi, of Japan, of Ecuador, of Luxemburg, of Mexico, of Niger, of Singapore, of Uruguay, of Spanje? Maar nee, de boef ging naar MAROKKO. Zou dat een bepaalde reden hebben? Hij kon toch ook naar België of Wales? MAAR MAROKKO?! Wáárom Marokko??????