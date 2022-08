Kijk eens heel rustig, zonder direct je haren uit je kop te trekken, naar de medische zorg in de landen om je heen.

Ik heb het geluk en ongeluk gehad om midden in vakantie een acute nierontsteking te krijgen in de middle of fuck all in Frankrijk. 20 fucking minuten was er een ambulance en hop naar een stad 30 minuten verder. Daar direct de. CT en de hele mikmak binnen een paar uur gedaan. Ze wilde me een paar dagen daar laten blijven, niet omdat het niet beter met me ging, maar omdat ze wilde achterhalen met meer tests wat de oorzaak was geweest.

De patiënt staat daar nummer één, in Nederland stond ik dezelfde avond waarschijnlijk alweer op straat.

Belde even me zorgverzekering op, die meid aan de lijn, maak je geen zorgen, we vergoeden alles..... Stilte.... Want in Frankrijk kost het allemaal veel minder dan in nl.. Dat laatste mocht ze waarschijnlijk niet echt zeggen. Maar uit de rekening was het zeer duidelijk. We hebben een private zorg maffia in nl, dat is me ondertussen duidelijk. We hebben onze zorg verkocht aan bedrijven.. En dat moet weer terug onder ons en de staat.