‘Concert by the Sea’ werd in 1955 uitgebracht. Zelf heb ik een soort heruitgave van ca 20 jaar later. Het is een LP van een live registratie van een optreden van pianist Erroll Garner. Het was, voor die tijd, een enorm verkoopsucces, dat – ik heb eea even gegoogeld – meer dan 1 miljoen dollar opbracht (in LP’s ergens tussen de 200.000 en 300.000 exemplaren). Niet veel later brak uiteraard Elvis Presley door, en in de jaren 60 The Beatles en The Rolling Stones, die daar dik overheen zouden gaan. En in de jaren 70 en 80 pop-acts die vele (tientallen) miljoenen albums zouden verkopen: Michael Jackson natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook het album ‘Rumours’ van Fleetwood Mac. En nog wel meer.

Maar ‘Concert by the Sea’ was dan toch in 1955 uitermate succesvol. Erroll Garner had in zijn jeugd wel wat les gehad van dezelfde pianolerares die zijn oudere zussen lesgaf, maar leerde nooit het notenschrift lezen - net overigens als Chet Baker, die alles op ‘gehoor’ (en natuurlijk een waanzinnige muzikaliteit) deed – en ontwikkelde zijn geheel eigen, karakteristieke stijl van pianospelen, die echt uit duizenden herkenbaar is.

Zelf associeer ik die muziekstijl van Erroll Garner met dure nachtclubs, heren in smoking met sigaren en een ‘tumbler’ whisky, en dames in avondjurken met decolletés. Misschien totaal onterecht, en verklaren kan ik het zelf ook niet goed, maar zo is het.

Erroll Garner’s grootste ‘hit’ is uiteraard ‘Misty’. Er zijn later ‘lyrics’ bij geschreven (ik heb de gezongen versie op een LP van Sarah Vaughan; maar er zijn natuurlijk tig gezongen en instrumentale versies). Het is ook de titel van een film uit begin jaren 70 met Clint Eastwood, die een dj speelt die gestalkt en later met moordaanslagen bedreigd wordt door een psychopathische mevrouw met wie hij een ‘one-night stand’ had. De titel van de film is ‘Play Misty for me’.

Maar laten we nu maar eens luisteren naar de uitvoering van ‘Misty’ door Erroll Garner zelf:

www.youtube.com/watch?v=P_tAU3GM9XI