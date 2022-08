We kunnen hier dan wel met z’n allen Steven Seagall uitlachen, de enigen die internationaal worden uitgelachen zijn de Europeanen.

Door een stupide combinatie van “groene energiepolitiek”, De grootste economie van Europa-Duitsland- die z’n kerncentrales sluit en de kortzichtigheid van onze politici zijn WIJ in Europa zwaar de l*l.

“ Still, Germany and other EU economies could face natural-gas rationing as early as October if Russia maintains its current squeeze, says Jonathan Stern, founder of the gas research program at the Oxford Institute for Energy Studies. Residential customers should stay warm, but a broad range of manufacturers may face energy quotas. Prices, which have already tripled over the past year, could rise another 40%, Aurora’s Mandel predicts.

“This winter will be the test,” Stern says. “Will citizens blame Putin or their own politicians for the hardships?”

Those hardships won’t end in 2022-23, if Europe maintains its resolve to wean itself off Russian gas. New LNG projects take years to develop. The EU’s long-term green-energy commitments complicate the situation. Utilities there are reluctant to sign the 20-year contracts that LNG suppliers seek to cover their capital outlays.“