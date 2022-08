En ook deze ellende komt overwaaien uit de VS. Eerst richten ze een communistische heilstaat in (Californië). Dan stort dat in, want goh, het wordt zo'n puinhoop. En dan verhuizen ze naar ergens anders en als goed communist lag het nooit aan het communisme maar aan iets anders, en vergiftigen ze de boel daar.

Met dat verschil dat Amsterdam niet echt een communistische heilstaat is, maar meer een open gesticht. En dat nu dat gekkenhuis geëxporteerd wordt naar de provincie. GA WEG.

We rijden hier auto (geen tram of bus), we hebben boeren dus het stinkt. Wij groeten elkaar hier op straat (met goedemorgen/middag/avond en niet met hé hoer)

Dus blijf fijn met je gelukszoekers liefde en auto-haat en boeren-haat je bio-veganistische shit uit pop-up boutique winkeltejs bestellen via de flits bestelservice. We motten je hier niet.