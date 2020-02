Hallo LOSERS in de Randstad. Platteland hiero. We willen jullie niet. Blijf daar. Het is hier stom. Het is hier saai. Weilanden. Windmolens. Akkers. Helemaal geen uitzicht. Het ruikt hier naar koeienpoep, er ligt modder op de wegen. We hebben spinnen, heel veel spinnen, en bejaarden, heel veel bejaarden, op fietsen met zijspiegels.



Het waait hier altijd. Iedere ochtend hanengekraai, al om 05:00 uur. Het hele jaar komen de loonwerkers langsrijden op lawaaiige dieseltrekkers, en in het weekend mensen aan de deur met een bijbel. We hebben een miljoenmiljard ganzen die de boel onderschijten met stikstof en die je uitschelden met GAK GAK GAK GAK GAK. We hebben maar 2 soorten mayo in de supermarkt, 1 soort vanillevla, en het schap vega is maar 50 centimeter. We hebben accenten, rare schoenen en dito haar.



Vanaf half oktober schieten we hier op hazen en fazanten. Op feestjes zitten we in een kring, en praten we over kettingzagen en buitenboordmotoren. Als het kermis of dorpsfeest is verkleden mensen zich, als indiaan of bosjesneger (en yes met zo'n botje door de neus). Iedereen heeft hier een bladblazer, en gebruikt 'm ook. Internet is ruk, en qua buienradar kijken we hier gewoon omhoog.



We hebben honden, houtkachels, bierbuiken, vuurtonnen en we lachen om Round-Up. Vrouwen drinken boswandeling ipv muntthee en hebben na hun 23ste dikke bipsen. Mocht u nou nog steeds - ondanks alles - naar het platteland willen, dan nog 1 klein niet weg te denken dingetje: wij hebben Zwarte Piet. Groetjes, platteland.