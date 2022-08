Eenderde van alle Nederlandse gezinnen in de energiearmoede (+4000 euro per gezin), prijzen in de supermarkt gemiddeld 18,5% hoger (+1500 euro per gezin) terwijl "hoge winsten" van energieleveranciers voorlopig niet extra belast worden en Unilever minder producten verkoopt maar geen last heeft van inflatie door hun prijzen simpelweg te verhogen. Dat heeft natuurlijk gevolgen. Minder bezoekers in Scheveningen bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld ook: onkarakteristiek aanhoudende zomerdrukte bij 's lands Voedselbanken.

"Terwijl het normaal in de zomer veel stiller is, verwacht Voedselbanken Nederland nu duizenden klanten extra. (...) Cijfers over de zomer zijn er nog niet, maar op 30 juni waren er in Nederland 34.000 huishoudens aangewezen op een voedselbank. "Ongeveer 88.000 monden", aldus vicevoorzitter Tom Hillemans."

88.000 monden, ook dat heeft gevolgen. "Intussen proberen de voedselbanken de voorraden op peil te houden. Veel van de spullen die ze uitdelen zitten tegen de uiterste verkoopdatum aan en worden geschonken door supermarkten. "Probleem is dat de supermarkten steeds nauwgezetter inkopen en meer doen tegen verspilling. Op zich is dat een goede zaak. Maar voor de aanvoer naar de voedselbanken is dat geen goede ontwikkeling", zegt Hillemans."

Er is maar een ding dat dit land kan redden: meer asielzoekers. Oprechte vraag trouwens: kent u (of bent u) iemand die op de Voedselbanken aangewezen is geraakt? We horen uw verhaal graag in de comments.

Eneco, Essent, Vattenfall, Unilever en Rutte bedankt!

Dit kan inderdaad niet langer

Ook dat nog!