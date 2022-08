Ja, wij snappen best dat Tim den Besten zo moest huilen bij Radio 1. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan wil je niet gaan huilen als je die droevige, deprimerende Radio 1 Oostblok-studio's op het Mediapark ziet. Laat staan dat je er ook nog in moet zitten. Slechts naar Radio 1 luisteren is al om te janken. Daarom luisteren alleen bejaarden naar Radio 1, die vallen in slaap voordat ze kunnen gaan janken. Nu we het toch over kaboutertjesjournalistiek in kaboutertjesland Nederland hebben om te janken zo debiel: bij het AD vonden ze iemand die terecht moet huilen bij/door Radio 1 want Radio 1 serieus nieuwswaardig. Want ja, alle kaboutertjes op het kaboutertjesdorpsplein Twitter hadden het er over, dan is het nieuws hè? Dus belde het AD, BLOEDSERIEUS WAT HOOGLERAREN OM MET HUN EXPERTISE EEN HUILENDE TIM BIJ RADIO 1 TE DUIDEN! (Gelukkig, een paywall.) Jaaaa, man, echt. Dan kun je nog beter gaan klappen voor de zorg of Trouw lezen, maar komopnou, hoogleraren bellen? Seriously? Heb je 10 jaar gestudeerd, jaren besteed aan onderbetaald ambtenarenwerk in een of ander wokehol (Latijn: 'Universiteit') en dan ben je met je 55ste ein-de-lijk hoogleraar, mag je in het AD lekker de jankieboeboe van een verdrietige Radio 1-luisteraar uit de doeken doen. Fuck that! Weetje, we gaan wel OP1 kijken. Ohnee. Dat gaan we niet. Kermit? Doe es doorladen en doorgeven!