"Het is relatief veel."

Het hoeft hier in Nederland maar een beetje heftiger te worden en we zien taferelen waarvan we dachten dat die enkel in de VS realiteit waren, namelijk agenten die in gespannen situaties fout op fout maken en/of er véél te hard in gaan.

"Het is relatief veel."

Zegt een deskundige vanachter zijn bureau, met voor zich wat statistische gegevens. Nog even en we hebben niet enkel de obesitas en Woke uit de VS geïmporteerd.