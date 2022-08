Geweldige analyse van Marianne Zwagermen in de T.

Johan Remkes dacht vandaag even lekker een robbertje te vechten met de boeren. De oude VVD-ijzervreter lust ze rauw; beetje powerplayen tussen de rookpauzes door en dan tijdens de lunch met een wijntje erbij de neuzen de goede kant op bulderen. Zo bouwde hij vorig jaar een kabinet van partijleiders die elkaar kotsbeu zijn en ramde hij er in Limburg een nieuw provinciebestuur door, nadat het vorige vechtend en frauderend over straat rolde. Dat boerenvarkentje zou hij ook wel even wassen op een achternamiddag in augustus. Geen probleem.

Alleen komen de boeren niet. Je hoeft een boer niet uit te leggen dat je niet met de kalkoen onderhandelt over het kerstmenu. Ze lieten zich ook na ’stevige telefoongesprekken’ met de minister-president niet naar de vergadertafel manipuleren. Laat het maar aan premier Mark Rutte over om vervolgens net te doen alsof er toch wordt overlegd. The show must go on. Het ’boerenoverleg’ met Remkes is het nieuwe inlegvelletje van het Oekraïne-referendum. Het volk wil het niet, maar Rutte dendert door.

Poldermodel is dood

De mislukte CDA-politicus Sjaak van der Tak wordt in de media nog wel boerenvoorman genoemd, maar het Malieveld stond een paar jaar geleden al vol boeren die zich totaal niet vertegenwoordigd voelen door LTO Nederland. Niet voor niets wemelt het van de boerenactieclubs die actiever en succesvoller zijn. Het Nederlandse poldermodel is dood, maar de spelers vergaderen nog lekker door zonder achterban. Vakbonden en politieke partijen met leeggelopen ledenbestanden en brancheorganisaties die geen benul hebben van wat er speelt bij de ondernemers die ze vertegenwoordigen, bepalen de route in dit land. Zolang we dat toelaten.

Met wie praten Remkes en Rutte dan wél over de toekomst van de boeren en het platteland? Een bonte parade van vage clubjes die niemand vertegenwoordigen en als je even onder het laken kijkt een schuilprojectje blijken te zijn van de Groene Maffia, mede mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij. Het duurzame diversityleger wordt aangevoerd door Greenpeace, dat samen met de boezemvrienden van Milieudefensie en Natuurmonumenten een brandbrief naar het kabinet stuurde, met de oproep een einde te maken aan de mensenrechtenschendingen in de landbouw (!). Ze willen voedselbossen, plantaardige eiwitteelt en strokenteelt.

Brandnetels

Greenpeace en Milieudefensie rusten niet voordat we alleen nog sprinkhanen en brandnetels vreten. Hun vrienden van Urgenda (die van het klimaat een crisis maakten) hebben een clubje boeren opgericht die deze ’ecologische landbouw’ op zich willen nemen: de Caring Farmers. Niemand heeft er ooit van gehoord, maar dit handjevol boeren praat wel mee met Remkes en Rutte. Boer Sil is zo’n Caring Farmer. Hij bewerkt zijn tien hectare land nog met een ploeg achter een paard om fossiele brandstoffen te besparen. Een andere Caring Farmer is de oprichter van de No Shit Movement. Hij wil dierlijke mest de wereld uit. Pro-tip: bestel de bloembollen maar vast, want veel meer zal er niet te eten zijn als dit soort luitjes meepraat over onze voedselvoorziening.

Als je dacht dat het niet gekker kon: Bionext is ook uitgenodigd door Remkes. Deze agrarische variant van Bij1 wil de genderproblemen in de veeteelt aanpakken. Onder het motto ’man in de pan’ strijden ze voor een betere positie van dieren die zich als man identificeren. In de landbouwdierenwereld is de man de onderliggende partij. De kip mag blijven, maar de haan moet dood, die verdwijnt in het hondenvoer. De koe mag blijven, maar het stiertje belandt op de barbecue. V R E S E L I J K oneerlijk! Terwijl Remkes zijn hoofd breekt over deze enorme genderproblemen, ga ik even een kippenhok bouwen. Ik raad u aan hetzelfde te doen.