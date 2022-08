FOTO (ANP) - Demonstratie van Jezus Leeft tuig in Rotterdam

Je hoort de laatste jaren steeds minder over Jezus, maar toch zijn er nog genoeg mensen overtuigd van het feit dat Hij leeft. De vereniging Jezus Leeft bijvoorbeeld, die we kennen als de jolige partij die volgens de betrouwbare media in ons land opeens een zetel had gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam en toen toch weer niet. Maar je zou bijna vergeten dat de Vereniging Jezus Leeft ook nog hele nare activiteiten ontplooit, zoals met een ambulance en een spandoek 'Abortus is moord' demonstreren bij abortusklinieken. De gemeente Utrecht probeerde dat te verbieden door, zoals het een Nederlands overheidsorgaan betaamt, met allemaal fopexcuses te komen, zoals dat het parkeren van een ambulance op de stoep voor een gevaarlijke verkeerssituatie zorgt. Maar omdat Nederland een rechtsstaat is waar ook een plekje is (net als in de hel) voor de beroepsvervelio's van Jezus Leeft, heeft de vereniging vandaag een zaak tegen de gemeente gewonnen. En terecht. Demonstreren tegen abortus bij een abortuskliniek waar kwetsbare vrouwen op een nogal kwetsbaar moment naar binnen lopen moet je verbieden omdat het niets te maken heeft met het protesteren tegen overheidsbeleid en alles met intimidatie, niet met doekjes voor het bloeden zoals 'verkeersveiligheid'. Ga gewoon je werk doen gemeente Utrecht. Stel een bufferzone in.