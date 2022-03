Het is oorlog in het Oosten van Europa en in Nederland zijn er twee grote tv-nieuwsorganisaties. Bij de ene (de NOS) werkt er tussen al die honderden FTE's niet ééntje die snapt dat een exit poll waarin Jezus Leeft een zetel krijgt in Rotterdam niet kan kloppen. En bij de andere (RTL Nieuws) werken diverse mensen die het een goed idee vinden om een heel artikel over deze ene fictieve zetel voor een fictieve partij te bedenken, te maken én te publiceren, inclusief quote van de Jezus Leeft voorman. Dan ben je óf heel erg dom, óf het maakt je gewoon geen reedt uit dat je met dit soort achterlijke clickbait de geloofwaardigheid van de media (in deze tijden waarin door de media zoveel wordt gezeikt over wantrouwen in de media) nog verder te grabbel gooit. Verder zat er in de radio-uitzending van Thijs Poephoofd en Lara Billie Rense een verslaggever op basis van een exit poll (waarvan gewoon bekend is dat de foutmarge ten minste een zetel is) te beweren dat het wel erg lastig ging worden voor Didi Boomsma om zijn ene zetel (oftewel: de foutmarge) in Amsterdam te behouden en toen zijn we maar naar bed gegaan. U kunt zelf de zetelverdeling in uw gemeente opzoeken via deze awesome opzoeksite van het Nederlands Dagblad, en voor de analyse verwijzen we u naar de Nurk, waar ze een soort anti-Stom Jank Meeus van stal hebben gehaald die gewoon zegt hoe het zit: je kunt landelijk niet zo heel veel concluderen op basis van deze uitslag. De lokale verkiezingen waren vooral lokaal. Mooi zo.

"Doet mij een beetje denken aan een dinosaurus"

Bel en Femmie

Voor de landelijke conclusie junks

ECHT VOOR BARENDRECHT NOORD-KOREAANSE UITSLAG