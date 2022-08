Hallo stelletje creatievelingen, we snappen dat jullie in de lockdownperiode tijd over hadden en daardoor nieuwe hobby's ontdekten zoals puzzelen, podcasten en LEGO'en, maar kan die knutselaar die zelf explosieven in elkaar schroeft een andere hobby zoeken? Verzoekje van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) die steeds meer doe-het-zelf-werkjes aantreft bij aanslagen op huizen en voertuigen en daar niet zo gelukkig mee is. Vorig jaar gebeurde dat al elf keer en dit jaar staat de teller na de eerste zeven maanden al op zeventien. Blijkbaar denkt iedereen die The Hurt Locker zag dat ze een bomexpert zijn en van hun oude vuurwerk en wat huishoudelijke rotzooi een explosief kunnen knutselen en dat maakt het werk van de EOD er niet makkelijker op. Die denken met heimwee terug aan de tijd dat criminelen nog gewoon voorspelbare handgranaten uit het Oostblok gebruikten. "Van een handgranaat hebben we een handleiding en er zit een kwaliteitscontrole op. Als mensen zelf een explosief fabriceren, dan is het maar de vraag hoe het in elkaar zit." Dus doe de wereld een plezier en gooi handgranaten. Alvast bedankt namens de EOD.

