Weer een hoop onzin bij elkaar weer.

Laat ik alleen de grootste misser even corrigeren; de Mexicaanse drugskartels zijn verantwoordelijk voor zo'n 70.000 moorden per jaar. Daarbij vergeleken is Taghi een heilige. Door dat extreme drugsgeweld is ook ander (seksueel) geweld bijna niet aan te pakken. Als getuige, agent, aanklager of rechter weet je immers nooit of iemand de verkeerde connecties heeft. Dus het recht van de sterkste regeert in Mexico.

En dat de Nederlandse overheid onze oppositie harder aanpakt dan drugskartels klopt, maar dat Colombianen en Mexicanen zich door dat "gebrek aan corruptie" laten afschrikken is echt waanzinnig. Een Mexicaan niet bang is voor de dagelijkse martel- en moord- partijen van concurrende Mexicaanse criminelen is ook niet bang voor een taakstraf. Zelfs niet voor een maanden- of jaren- lang verblijf in een Nederlands staatshotel.