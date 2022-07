Zes uur bord op schoot, Sport in Beeld kijken. De Grote Finale tussen Engeland en Duitsland. Wat begon met kermis aan mislukte passes groeide uit tot het prima kijkbaar toernooi, met schitterde goals, tactische meesterzetten en heel hard rennende alsook hardwerkende dames. Uiteraard zat er weer iemand te janken over huidskleur, en toen wonnen de Duitserinnen. Wie in ieder geval gaat winnen is de bondcoach Sarina Wiegman, die een 88 meter hoog standbeeld op Trafalgar Square krijgt. Moet je DIT toch eens lezen. There is no question that she acquired the most exceptional group of players ever produced in this country, but she has got the skill set, the experience and the personality - she’s assuring, she’s wise, and she looks relaxed. Wembley LIVESTREAM

