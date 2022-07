Jongeren onder de 18 jaar zijn op hete dagen zonder begeleiding van een volwassene niet meer welkom in zwembad De Groene Wellen in Udenhout. Reden: het overbekende gezeik en geklier met groepjes jongeren. Hoe zit dat, badmeester? "Onder die gasten waren veel jongeren die we ook niet kennen als vaste gasten. Ze komen in kleine groepjes, maar vormen binnen een grote groep.” Groepjes jongeren komen vooral tevoorschijn bij temperaturen boven de 30 graden en beginnen dan in groepjes te klieren [navragen bij David Attenborough - red]. Als je er wat van zegt als badmeester, beginnen de groepjes jongeren meestal te schelden, of erger. De allerbeste maatregel is de temperatuur van het zwembadwater naar 22 graden gooien. Scheelt een hoop gas, en geen groepjes jongere gaat nog zwemmen.