De huizenmarkt staat compleet op zijn kop! Voorbij zijn de tijden van overbieden en terug is het pingelen op de bazaar van de onderkomens. Weet u nog dat stel dat u vorig jaar uitlachte omdat ze acht ton betaalden voor de 23 vierkante meter woongenot die voor 750.000 euro werd aangeboden in de hoofdstad? Datzelfde hok komt nu in dit volledig fictieve voorbeeld voor negen ton op de markt, maar omdat het aantal bezichtigingen en biedingen zo laag ligt, kunt u gewoon afdingen tot 890.000 euro. Tel uit uw winst! Kunt u toch mooi over opscheppen tijdens de volgende kringverjaardag met Henk en Marjan. Dat is 10k waar u weer fijn een extra keer van kan tanken. Dat betekent overigens niet dat de huizenprijzen al dalen, we zitten slechts op het kantelpunt waarbij het niet langer nodig is om met bizarre bedragen te smijten om voet tussen de deur te krijgen in deze voordeurenmarkt. De top is bereikt, de afdaling in zicht en de ergste stoom van de ketel, maar er moet nog veel gepingeld worden voordat de prijzen weer in de buurt van redelijk dreigen te komen. Toch gloort er voor het eerst in jaren weer hoop aan de horizon voor iedereen die de koopboot mistte en de kans op huizenbezit dagelijks kleiner zag worden. Minder, minder, minder is het devies en de koper is weer aan zet.