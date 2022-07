Eerst was daar natuurlijk die tamme Wall Street Journal EXCLUSIVE dat Elon Musk een affaire zou hebben gehad met de vrouw van Google medeoprichter Sergey Brin, en dat hun vriendschap daarmee onherstelbaar gebroken was. Vervolgens deelde Elon een selfie waarop Sergey en hij 1 DAG voor publicatie nog samen stonden te feesten. En of dat WSJ's verhaal nou wel of niet ontkracht laten we aan het publiek, maar WSJ blijft bij hun verhaal.

Maar gelukkig hebben we de Daily Mail nog, waar ze dachten: geen idee hoe maar hier MOETEN we overheen. En zo geschiedde. Dat werd een artikel dat eigenlijk geen artikel is, waarin 3 keer het woord "supernerd", 4 keer "nerd", 7 keer "drug" en 13 keer "s*x" voorbij komt, en eigenlijk gewoon een heel jaloers verhaal is van een arme nerd over rijke nerds die wel enorm spannende open verhoudingen en seksfeestjes hebben.

"As soon as dinner — occasionally eaten off the bodies of n*ked women — is finished, the drugs come out. The pills at these parties sometimes bear the logo of big tech companies. As inhibitions disappear, guests form the so-called ‘cuddle puddles’, breaking away into couples, thr*esomes, or larger groups. Some will retreat to one of the venue’s many rooms; others don’t even bother doing that and start having s*x then and there. ‘Night turns to day, the group reconvenes for breakfast, after which some may have intercourse again,’ said Chang. ‘Eat, drugs, s*x, repeat.’"

Ja nja hard voor gewerkt en je kunt de bloemetjes niet eeuwig binnen laten hè. Maar dan deze alinea:

"Many may not be surprised that the kings of the internet — home of limitless hardcore p*rn*graphy, violent and s*xually graphic video games, and vicious social media trolling — are a bunch of emotionally stunted young (and now not so young) men. After all, about the most famous of them — Mark Zuckerberg — started Facebook at Harvard University so that he and other male students could leer at pictures of their female peers."

Je moet het maar afgedrukt krijgen als KRANT. Enfin, bedankt voor het lachen.

Beste krant ooit @ me niet