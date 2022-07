:

Het is vooral de belasting, over belasting, over belasting op energie...

Met als gevolg een gigantisch aanslingereffect in gehele productieketens.

Als reactie op BBB hierboven, ja, in Nederland vooral het gevolg van de kabinetten rutte 2/3/4. Waar het in andere landen aan ligt zal me aan mijn aars oxideren, maar hier in ons landje is het vooral belastingen en nog meer belastingen om de steeds groter wordende overheidsveelvraat te voeden en om illegale immigranten te laten consumeren. Staand vvd beleid en geheel tegen hun verkiezingsretoriek in.