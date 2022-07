Zat van het weekend op een verjaardag waar een kennis doodleuk beweerde dat de oplossing voor de huizenproblematiek het 'afpakken' van de huizen van huisjesmelkers, om die vervolgens in de verkoop te doen. Want 'dan kon ie tenminste een huis kopen zonder 50k te moeten overbieden'.

Ik heb 'm uitgelegd dat dat plan op z'n zachtst gezegd communisme is. Daarnaast zitten er al huurders in die woningen, dus het enige wat je doet is bestaande huurders de mogelijkheid bieden de hut te kopen die ze al bewonen óf je trapt huurders die huren via een private partij op straat. In beide gevallen los je niks op aan het bestaande huizentekort, enige wat wisselt is wie de baten van de overgekookte woningmarkt in z'n zak steekt...

Ik heb 'm maar gezegd dat de beste oplossing is om 10 jaar terug een huis gekocht te hebben(kerel werkt al bijna 15 jaar als developer met meer dan 4k bruto als salaris). Dat ie toen nog niet wist waar ie wilde wonen of überhaupt in Nederland wilde blijven en daarom maar niet gekocht heeft, ondanks dat huizen praktisch gratis waren 10 jaar terug, is geen reden om de kosten/gevolgen van die keuze af te wimpelen op mensen die wel slimme keuzes hebben gemaakt.