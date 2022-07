Het is eigenlijk heel simpel. Als mensen die geen column in De Volkskrant hebben, vragen stellen over dingen waar ze niets van begrijpen, dan heet dat angst aanwakkeren, wantrouwen zaaien en de democratie ondermijnen. Maar als mensen die wél een column in De Volkskrant hebben, vragen stellen over dingen waar ze niets van begrijpen (zoals allemaal vlaggen die ondersteboven hangen) dan heet dat Goed Kijken. Sander Donkers reed over een provinciale weg, zag aan iedere lantaarnpaal een omgekeerde vlag handen en kreeg "het plotselinge vermoeden van een goed geoliede organisatie die pretendeert de spontane stem des volks te vertolken". Zit Soros er misschien achter, Donkers? Heeft De Bill en Melinda Gates Foundation Trust erin geïnvesteerd? Of zijn die omgekeerde vlaggen allemaal een bedenksel van professor Klaus Schwab van het WEF? Wij weten het niet, maar iedereen moet gewoon zelf onderzoek doen!

Hoe kan dit???