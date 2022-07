GeenStijl Cafรฉ Mega Mix 116 Playlist:

1. Simon And Garfunkel The Sound of Silence (1964) - @Ruimedenker

2. The Cure - A Forest (1980) - @Piet Karbiet

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978) โ€“ @QueenV

4. Muse - Uprising (2009) - @Unsinkable-Sam

5. Grace Jones - Pull Up To The Bumper (1981) - @Torquemada

6. Johnny Cash - God's Gonna Cut You Down (2006) - @Wattman

7. Toots Thielemans - Bluesette (1964) - @Dr_Johnson

8. Jackyl - The Lumberjack (1992) - @Aanbaklaag (assist @J-van-de-Bontekoe)

9. Suzi Quatro - 48 Crash (1973) - @Milton_Styx

10. Guns N' Roses - Sympathy For the Devil (1994) - @Nuuk

11. Rita Hovink - Het Dorp (1979) - @Patje

12. Ozzy Osbourne - Dreamer (2001) - @pegaje

13. Haircut 100 - Favourite Shirt (1981) - @TheOne48 (assist @Bad - Casey & @lezeres)

14. Won Ton Ton - I Lie And I Cheat (1988) - @Happy People

15. Ibrahim Maalouf - True Sorry (2014) - @MickeyGouda

16. Chris Spedding - I'm Not Like Everybody Else (1980) - @Datzullenwenogweleen

17. Mitski - Washing Machine Heart (2018) - @neonreclame

18. Metallica - Welcome Home (1986) - @wilderst

19. Van Dik Hout - Alles Of Niets (1994) - @Robert Haynes

20. Stereo MC's - Connected (1992) - @Basil Fawlty