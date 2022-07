Aangezien het mis lijkt te gaan met Oekraïense vluchtelingen die 'gewoon' Afrikaanse en Arabische smokkelmigranten blijken te zijn, kan deze er ook nog wel bij. We kregen enkele weken terug een mail van een ambtenaar in een ons bekende gemeente, die bovenstaande schermprint stuurde van een ambtelijk naslagsysteen. Daaruit blijkt dat ambtenaren niet mogen vragen aan Oekraïense vluchtelingen die leefgeld willen, of ze ook al inkomen hebben uit betaald werk. Dat betekent dat ambtenaren niet kunnen controleren of uitkeringen rechtmatig zijn. Immers: iemand die inkomen uit werk ontvangt, heeft geen recht op uitkeringen.

De mailende ambtenaar: "Om de rechtmatigheid te borgen hebben we Suwinet om een verklaring van een klant te checken. Dit is het inlichtingenbureau in Utrecht. Zij maken een electronisch dossier ban klanten die bijstand krijgen. Klant verklaart voor de participatiewet over vermogen, inkomen, autobezit, werk als ondernemer en woon- en leefsituatie. In Suwinet kan ik, met gebruik van de BSN, alles zien van de belastingdienst (alle bekende spaar en betaalrekeningen, saldo spaarrekening op pijldatum) van het UWV (eerdere uitkeringen), kadaster (bezit onroerend goed), RDW (kentekenregister), KvK (runnen bedrijf) en of een klant eerder de inlichtingenplicht heeft geschonden (recidive-register).

Nu betaalt de gemeente op aanvraag van de Oekraïense 'gasten' leefgeld aan hen uit, als ze geen bankrekening hebben zelfs cash. Maar als collega's vragen stellen over hoe we weten dat er recht is dan blijkt een controle op inkomen uit werk, vermogen of runnen van een bedrijf onmogelijk, want er is géén wettelijke mogelijkheid om de controle uit te kunnen voeren. Ik mag Suwinet niet raadplegen. Terwijl de gegevens er wel zijn. En de collega's geven aan dat het betalen van het leefgeld heel chaotisch is..."

Nou. Je hoort ons niet zeggen dat werkloze vluchtelingen uit Oekraïne (mits geen opportunisten uit Afrika) geen recht hebben op leefgeld. Maar de fraudesluizen staan weer eens waaaaagenwijd open aan ambtelijke zijde. De belastingbetaler lapt toch wel - en dat de overheid zich onverschillig toont, is ook genoegzaam bekend. Ja mevrouw Kaag, zo worden we wel allemaal een beetje armer, ja.