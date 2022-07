Landgenoten. Vakantiegangers. Alles wordt anders. De afgelopen jaren waren de dingen de hele tijd hetzelfde, gebeurde er nooit iets en ging alles gewoon zijn gangetje, maar nu. Nu wordt uw leven op zijn kop gezet. Er is geen ontkennen meer aan. Wegkijken is onmogelijk. De waarheid staart ons in het gezicht, in de vorm van een bikkelhard artikel op pagina 10 van dagblad De Telegraaf. "Aloude vanzelfsprekendheden bestaan niet meer." Wat blijkt? "Het was altijd simpel, maar door accijnsverlagingen in een aantal landen loont het dit jaar echt om vooraf goed te kijken waar je gaat tanken. Het kan je zomaar enkele tientallen euro’s winst opleveren door van je oude gewoontes af te wijken”, zegt Joris van Drooge van de ANWB." Tientallen euro's. Tankstrategie. Van de Autobahn af. Niet meer naar Luxemburg. Juist niet in Oostenrijk en Spanje. Juist wel in Frankrijk en Italië. Dit is uw leven nu. Wen er maar aan.