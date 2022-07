O.K. oom Meloen, de strekking van uw tegel is me niet geheel duidelijk. Mijn ouders hebben ook 9 kinderen op deze aardkloot gezet. Ze moesten 's avonds met een bijbaantje aan de slag om alle monden fatsoenlijk te kunnen voeden. Met terugwerkende kracht heel veel respect. But those were the days. Inmiddels ben je aan de derde vrouw, dus er is sprake van een eerste en tweede vrouw, eventueel kinderen en dus alimentatie? Dan kan het ontaarden in een armoedige toestand, tenzij je zelf alimentatie krijgt, of overal schijt aan hebt. Vrouwen zijn lief en leuk, totdat je gaat scheiden. Maar mannen kunnen ook ongelooflijke eikels zijn.