Tsja, Sri Lanka, daar kwamen volgens mij in de jaren 80 voor het eerst grote groepen 'vluchtelingen' vandaan richting Nederland. Dat kon destijds nog gewoon per vliegtuig. Ik herinner me beelden - in de krant, op tv; weet ik niet meer precies, misschien wel allebei - van 'gevluchte' Tamils in het vliegtuig op weg naar Nederland: allemaal blije, lachende, juichende gezichten. Toen vroeg ik me al voor het eerst af: zijn dit nou zwaar getraumatiseerde asielzoekers die hun land ontvluchten omdat ze anders doodgemaakt worden?

Nou, in de decennia daarna is het natuurlijk niet veel beter geworden, behalve dan dat de EU eist dat mensen met een EU land als bestemming een visum moeten kunnen laten zien van het betreffende land, anders komen ze het vliegtuig niet meer in. En die visa worden uiteraard niet afgegeven; vandaar al dat gedobber op de Middellandse Zee, zwerftochten naar de oostelijke buitengrenzen van de EU, en bestormingen van Melilla en Ceuta in Marokko.

Dit werd er destijds gezegd over de Tamil migranten:

"In de jaren 80 komen slaan Tamils uit Sri Lanka op de vlucht voor de burgeroorlog in hun land. Voelde iedereen in Nederland veel sympathie voor de Vietnamese 'boot'-vluchtelingen en de 'intellectuele' vluchtelingen uit Chili in de jaren 70, de overwegend lager opgeleide, mannelijke Tamils kunnen op veel minder steun rekenen.''

"Voor het eerst krijgt het woord 'vluchteling' een negatieve lading. Eduard Nazarski, oud-directeur van VluchtelingenWerk, zegt: 'In de jaren 70 en 80 waren vluchtelingen nog te duiden. De Tamils waren de eerste groep die in grote aantallen en op eigen initiatief kwamen. De reden waarvoor ze vluchtten was voor het grote publiek niet duidelijk te plaatsen en dat gold ook voor het land waar ze vandaan kwamen, Sri Lanka. Dat is sindsdien alleen maar doorgegaan, met Somaliërs, Irakezen, Iraniërs en Afghanen. Er bestaat met hen weinig identificatie.''

Tsja, ook destijds vroegen mensen zich natuurlijk al af: he-le-maal naar Nederland vluchten om je veilig te voelen? Was een land dichterbij dan niet mogelijk? Of spelen er wellicht ook heel andere motieven?