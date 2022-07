Maria was (volgens de katholieke leer is dat) zelf onbevlekt 'ontvangen' door haar moeder. Dat 'onbevlekte' deel slaat op dat haar 'ziel' niet was belast met de erfzonde. De erfzonde daarmee wordt dan bedoeld dat de mens van nature een zondaar is, d.w.z. in de aard genegen tot het begaan van zonden. Nou, in de context van dit dogma Maria dus niet. Dat is het dogma van de "onbevlekte ontvangenis" Dat is iets anders het dogma van de maagdelijke geboorte van Jezus.

Die onbevlekte ontvangenis is een extra toevoeging omdat als Jezus gewoon volgens het dogma van de maagdelijke geboorte zou zijn geboren hij van die erfzonde niet vrij zou zijn. Men had natuurlijk ook kunnen verzinnen dat daar een extra wonder bij gebeurde, maar voor die variant hebben de proto-katholieken uiteindelijk niet gekozen.

Het probleem is echter wel bij de maagdelijke geboorte dat Jezus dan een wijf zou zijn geweest en dat is heel beslist zéér niet-katholiek. Die missende Y hebben ze bij de ontwikkeling van die dogma's buiten beschouwing gelaten omdat ze dat toen net als dat maagdelijke geboorten (parthenogenese) in hogere zoogdieren niet echt goed uitpakt niet wisten.