"Mijn taak is leed verzachten..."

O, is dat jouw taak? Nee, Freek, jouw taak is leuk zijn. Dat was je vroeger ook wel, leuk. Toen kon je nog echt relativeren, tot in het absurde toe. Maar naarmate je dat relatieren meer en meer in dienst stelde van een strikte moraal ging het bergafwaarts met je grappenmakerij. Dat is wat vele komieken overkomt, dat ze zichzelf en hun arbeid al te serieus gaan nemen en gaan vinden dat ze een taak hebben, een zware taak, een belangrijke tak. Nietzsche zei dat er eigenlijk maar twee manieren zijn om ons te verhouden tot de werkelijkheid met al zijn pijn en ellende, dat is vanuit "das Komische" of vanuit "das Erhabene". Je gaat de werkelijkheid via de grap draaglijk maken of je gaat de werkelijkheid via de ernst sublimeren. En het éne moet je niet verwarren met het andere. Zo gauw de grap in dienst komt te staan van de ernst is het foute boel. Je kunt niet tegelijk clown en dominee zijn. Je maakt de dominee met zijn ernstige woorden belachelijk, of je leest de nar met zijn grappen de les. Het een sluit het ander uit.

De kroeg staat naast de kerk, niet in de kerk. Carnaval is vóór de vastenperiode, niet tijdens de vastenperiode.

Jouw taak is op z'n hoogst grappen maken. Als die het leed van deze of gene verzachten, dan is dat mooi meegenomen, daar niet van, maar leed verzachten moet niet je doel zijn. Daar lijden je grappen onder. Hier maakte je een grap, niet eens zo slecht voor iemand op jouw leeftijd, iemand die al jaren bezig is om de dominee te spelen, en dat excuus achteraf met die kromme relativeringen eromheen gesponnen verraadt dat het een toevalstreffer was, dat je eigenlijk al lang geen komiek meer bent.