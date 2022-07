Ja, ik las deze ingezonden brief ook vanmorgen in de VK.

Het bewijst eens te meer wat ik hier al vaker heb geschreven: verreweg de meeste mensen in Nederland zijn verwend, decadent, hedonistisch, spoilt rotten, want hoeven zich totaal niet bezig te houden met of zorgen te maken over de eerste vier 'lagen' van de piramide van Maslow. Ze hebben de luxe en onbezorgdheid om zich uitsluitend onledig te kunnen houden met het topje van die piramide: 'zelfrealisatie' (ikzelf gelukkig ook, hoor, haast ik me erbij te zeggen). En dat ontspoort bij behoorlijk wat mensen in merkwaardig, raar, woke-achtig geneuzel waarbij van muggen olifanten gemaakt worden, en van non-problemen enorme kwesties.

Zoals bij deze Mariek (ik vermoed toch echt iemand van de vrouwelijke persuasie, maar ze laat kennelijk de laatste ''e'' weg, waarschijnlijk om krachtdadiger over te komen (nou ja, ik speculeer maar wat, hoor; kan mij het schelen). Ze stoort zich aan bepaald taalgebruik (van Sheila Sitalsing, of all people; als er nou toch iemand de koningin van policor Nederland is.....), maar waarvan je je echt in gemoede afvraagt: jezuschristus, meisje, is het nou echt, heus, werkelijk zo erg? Zo erg dat je de moeite neemt on helemaal een ingezonden brief te schrijven en op te sturen naar de VK?

"Waarom het woord 'pussy' zo denigrerend gebruiken? Is er soms iets mis met het hebben van een vagina?''

Pussy is een Engels/Amerikaans scheldwoord voor wat wij denk ik een 'watje/doetje' zouden noemen. En ja, het is uiteraard afgeleid van het woord voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. So what? Gewoon een scheldwoord, daarmee vel je geen oordeel over vrouwen, of beweer je dat er 'iets mis is met het hebben van een vagina'.

Ik zelf ben van de mannelijke persuasie, en de keren dat ik in mijn leven de scheldwoorden ''lul'' en ''klootzak'' heb gebruikt, zijn niet te tellen. Die gebruik je, gewoon omdat het standaard scheldwoorden zijn, die je ooit hebt opgepikt toen je heel jong was. So what? Beweerde ik al die keren dat er 'iets mis is met het hebben van een penis en een scrotum?

Zucht...... Alsjeblieft Mariek, ga iets nuttigs doen met je leven, of misschien gewoon iets leuks met je - ik durf het bijna niet te zeggen - met je 'pussy'. Ik hoop voor je dat er mannen - of vrouwen, alles kan en mag tegenwoordig - hevig geïnteresseerd in je orgaantje zijn. Maar please.......