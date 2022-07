Een interessant concept wel: ministers die opstappen omdat ze de leugens van hun premier niet meer acceptabel vinden. Het gebeurt op dit moment in het Verenigd Koninkrijk. Rond een uur of zes lokale tijd stapten twee van de meest prominente leden van het kabinet van Boris Johnson op: Rishi Sunak (Financiën) & Sajid Javid (Volksgezondheid) zijn geen minister meer. En het gaat door: zojuist stapte Bim Afolami live op tv (zie hierboven voor LOL-fragment met verbaasde interviewer) op als vicevoorzitter van de conservatieve partij en ook enkele minder prominente staatssecretarissen knijpen er tussenuit.

Het huidige schandaal hebben we zestien keer door de Google Translate gegooid, maar die snapt ook niet helemaal hoe het kan dat ene Chris Knijper moest aftreden als assistent-chef-zweep omdat hij allemaal mannen heeft geknepen. BoJo, die nooit echt bekendstond om zijn hartstochtelijke relatie met de waarheid, was al jaren op de hoogste van Knijpers gedrag, loog daarover, bleef liegen toen zijn leugens daarover uitkwamen, liet anderen voor hem liegen en kwam uiteindelijk met het leugenachtige excuus dat hij de klachten tegen Pincher vergeten was (hee klinkt bekend, red.). En dat allemaal enkele weken nadat hij met de hakken over de sloot een stemming heeft gewonnen over zijn leugens in #Partygate.

De Daily Mail vat het allemaal weer krachtig samen in een kernachtige kop: Is this finally the end for Boris? Rishi Sunak and Sajid Javid QUIT with savage attack on Johnson's 'lack of integrity', competence and leadership - as embattled PM returns to Downing Street amid threat of more resignations.

To be continued.

UPDATE: Johnson heeft zijn stafchef Steve Barclay benoemd als nieuwe minister van Volkskgezondheid, minister van Onderwijs Zahawi zou in beeld zijn als nieuwe minister van Financiën. Het lijkt er dus op dat hij gaat proberen door te regeren...

