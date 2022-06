Uur U voor feestvarken Boris Johnson. Onze raarharige buurBrit wist aardig wat kritiek te pareren, maar ligt nu alsnog onder vuur vanwege een paar blikjes cola op de werkvloer terwijl de rest van het land in lockdown zat. De Downing Street-feestjes hebben genoeg partijleden tegen hem in het harnas gejaagd om een vertrouwensstemming af te dwingen en aangezien de beleefde Britten netjes wachtten tot die oude graftak klaar was met haar feestje, is de stemming vanavond. Tussen 19:00 en 21:00 uur oordelen de conservatieve parlementariërs over de positie van Johnson: is meer dan de helft tegen, dan gaan de Britten op zoek naar een nieuwe premier en is meer dan de helft voor, dan is Boris in ieder geval een jaar vrijgesteld van dergelijke stemmingen en als dat geen reden is voor een feestje op Downing Street dan weten we het ook niet meer. Het grootste deel van zijn kabinet kiest in ieder geval voor baangarantie en stemt voor en wat de rest doet horen we later vanavond definitief. Pak de pints en crumpets erbij, want het is weer uitslagenavond!

UPDATE: Geheime stemming is begonnen. Uitslag wordt om 22:00 uur (NL tijd) verwacht.

UPDATE: Boris mag blijven, maar niet riant: 211 voor en 148 tegen

Beroepsoplichter met groot gevoel voor ironie

Farage is tegen