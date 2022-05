Grapperhaus leek me in 't begin best een geschikte minister maar sinds dat feestje was hij af. Je hoort of ziet 'm gelukkig ook niet meer en ik hoop dat het ook zo blijft.

Zou er een bedrijf zijn dat zo'n waardeloze drol aanneemt? Hoeft natuurlijk niet, zijn nieuwe commissariaat of andere freeloader functie staat vast al klaar.