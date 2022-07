Geloof weinig van dit verhaal.



"RESTRICTIONS ON ABORTION

In Ohio, the following restrictions on abortion were in effect as of June 28, 2022:

A patient must receive state-directed counseling that includes information designed to discourage the patient from having an abortion, and then wait 24 hours before the procedure is provided. Counseling must be provided in person and must take place before the waiting period begins, thereby necessitating two trips to the facility.

Health plans offered in the state’s health exchange under the Affordable Care Act can only cover abortion in cases of life endangerment, or in cases of rape or incest."



Meeste staten hebben provisies over verkrachting en incest mbt abortus. Het enige wat ik verder lees is dat na ong. 6 weken er niets in de wet staat met uitzondering van verkrachting. Maar in dit verhaal is het slachtoffer 6 weken zwanger, want vreemd is want blijkbaar is het zo verwoord: "In short, Ohio has banned abortions at approximately six weeks gestation"



Iemand heeft dan wel heel strikt de wet geïnterpreteerd.