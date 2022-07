Een zestigjarige HUISARTS uit Arnhem is betrapt op het bezit van kinderporno op drie laptops, een USB-stick en een telefoon. De huisarts zelf zegt niet geïnteresseerd te zijn in foekie met kinderen, maar de politie kwam 'm op het spoor na een nachtelijke date met een minderjarige jongen en het aangetroffen materiaal zegt ook wel genoeg: 'Een kwart van de kinderen werd zelfs geschat op een leeftijd van nog geen 12 jaar'. Ook had-ie op zijn apparaten zoektermen geformuleerd als 'Teenboy naked twelve' en 'Big brother fucks naked boy'. Voorts was meneer in het bezit van MDMA en GHB en dat gebruikte hij dan tijdens 'seksfeestjes op zijn zolder'. De rechter overweegt een beroepsverbod, want ja, een huisarts met kinderporno, geen gelukkige combinatie. Dat zou de huisarts in kwestie héél erg vinden, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor Nederland. "Want er is een groot tekort aan huisartsen." Overigens heeft de huisarts ook nog eens een belastingschuld van 150.000 euro én gebruikt-ie regelmatig harddrugs. Nou ja, u moet het allemaal zelf weten, maar wij sturen onze kindertjes mooi NIET naar huisarts Philipsen te Ede.