Denk daar maar eens over na als er binnenkort weer gaten vallen in reguliere zorg, jeugdzorg of gewoon OVERAL, omdat de overheid bezuinigt op van alles en nog wat. Franc Weerwind lalalala geld laat de drukpers op volle kracht draaien om veroordeelde tbs'ers te kunnen BETALEN. De Booswichtenclub vindt het namelijk maar niks dat ze een paar maanden in de echte gevangenis moeten wachten voordat ze een plekje krijgen in tbs-luilekkerland. En dus krijgen ze: een SCHADEVERGOEDING. "De afgelopen 18 maanden is 57.000 euro uitgekeerd aan tbs'ers." Komt allemaal omdat tbs hip is sinds de moord op Anne Faber, en rechters strooien met behandeltrajecten. Maar er is geen plek meer, want staatshobby nummer 1 van de overheid is bezuinigen, en dan het liefst bezuinigen op de veiligheid van mensen. En wat het altijd extra mooi maakt: iedereen zag het aankomen, niemand deed iets. Samenvattend. Boeven krijgen tbs opgelegd. "Een behandeling." Er is geen plek. We wisten al jaren dat er in de nabije toekomst geen plek meer zou zijn, maar er werd niet ingegrepen. Dan mogen de boeven eerst nog even de sfeer tussen de gekken in de gevangenis opzuigen. EN krijgen ze een schadevergoeding. En dan zitten ze eenmaal in die kliniek, dan fietsen ze weg wanneer ze er zelf zin in hebben, en als ze niet weg mogen, knippen ze gewoon een gaatje in het hek. Nou ja. Dat helpt dan weer wel tegen de capaciteitsproblemen.