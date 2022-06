Gruwelijk. Kunstbeurs Tefaf in Maastricht, broedplaats voor mensen met net iets te veel geld, wannabe's die deftig willen meeleuteren op de verjaardag van Tante Sidonia over de onzin van abstract expressionisme en hun daaruit vloeiende agressiviteitsproblematiek en omhooggevallen penthouse-houthakkers, is overvallen. Door de Peaky Blinders! Vier makkers met flatcaps en colbertjes. Opa blijft lekker op het bankje chillen en gelijk heeft-ie - omstanders die wel willen ingrijpen krijgen een wapen op zich gericht terwijl een andere overvaller met een moker op de vitrines staat te hameren. "Ooggetuigen zeggen dat een van de andere mannen een wapen bij zich had, waarmee hij mensen op afstand hield. In de vitrines zouden diamanten hebben gelegen van een juwelier uit Londen. Op een filmpje is te zien dat de overvallers iets in een zak stoppen en vervolgens weglopen." By order of the Peaky Blinders! De overvallers zijn gevlucht. Er is een klopjacht gaande. (via)

UPDATE: De politie heeft twee aanhoudingen verricht

Aftermath