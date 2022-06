De SGP krijgt ze links en rechts om de medisch-ethische oren vandaag, want na het Kuipers-voorstel voor het toestaan van euthanasie bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar oud lijken de refo's nu ook de steun van de geloofsbuddy's van het CDA te verliezen op het gebied van het kweken van embryo’s. Een christendemocratische denktank oordeelt dat de embryokweek de goedkeuring van het CDA verdient als daarmee erfelijke ziekten kunnen worden voorkomen. "De kwaliteit van leven van een volgroeid kind weegt zwaarder dan de beschermwaardigheid van een tweecellig embryo." Een dikke draai in de progressieve richting, maar eentje die voorlopig weinig oplevert. Als de partij dit standpunt al overneemt, dan is in het regeerakkoord opgenomen dat deze coalitie wetsvoorstellen hierover niet in behandeling neemt. Dat was een geste richting Segers om tijdens de formatie zijn meloenen tussen de rotte peren van de vvd, de paradijselijke appel van het cda en de bruine bananen van D66 op de fruitschaal van deze coalitie te houden. De Christenunie kreeg de mogelijkheid om cruciaal onderzoek naar ziektes wederom vier jaar stil te leggen en vond dat belangrijk genoeg om in ruil daarvoor braaf mee te stemmen met de rest van het akkoord. Maar goed, dat geldt alleen voor deze regeerperiode en met de stikstofcrisis, klimaatcrisis, asielcrisis en huizencrisis (om er maar een paar te noemen) wordt de kans elke dag kleiner dat Rutte IV zijn vier jaar uitzit. Verandering gloort aan de horizon en zelfs het CDA staat (op dit gebied) niet meer in de weg.