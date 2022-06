Eén keer per jaar, dan mogen de kerels uit de kooi, want door Max Verstappen doen we wel of we zo'n F1-land zijn, maar dat zijn we natuurlijk niet. We zijn motorracers. Dus: op dinsdag met de caravan naar Jan & Bertha (dat is een camping) en dan maar gewoon een beetje lomp doen met de mannen. Als ze een tweetakt horen, worden ze helemaal: brrrr. Het is zelfs zo erg, dat ze thuis een cd'tje opzetten, met oude Grand Prix-geluiden. En hun vrouwen worden dan: helemaal gek. Compleet lijp. Op woensdag de hele dag bier drinken op de camping - daar hebben we Tom Staal ook een keertje brommers laten kieken. Op donderdag misschien een keertje in een elektriciteitsmast klimmen. Op vrijdag naar de binnenstad voor de Nacht van Assen. Op zaterdag even naar de baan om de kwalificatie te kijken (Bo Bendsneyder in de Moto2 op P8, Zonta van den Goorbergh P21). En dan op zondag de race, de belangrijkste race van het jaar voor de tweewielers. Wimbledon, Monaco, TT Assen, met 100.000 man op de tribune en om 11.00 uur de Moto3 voor de talenten, om 12.20 uur de Moto2 met de Nederlanders en om 14.00 uur de MotoGP met de grote jongens. Lekker man, de hele dag op de bank! LIVE NPO1!

UPDATE Moto3 - Sasaki!

UPDATE Moto2 - Fernández! ONZE BO BENDSNEYDER P5