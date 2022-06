Nederland kent weinig politici die nog kunnen rekenen, want iedereen heeft zich gespecialiseerd in gesjeesde woordvoeringslijnen, videootjes knippen en snibbig doen op sociale media. Het is natuurlijk hartstikke leuk voor een waanvandedagblog zoals website dezes dat er elke dag wel een relletje uit de politieke regenton op te duiken is, dat als een onderwaterappeltje wacht om onze dorst op speelse wijze te lessen. Maar we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het De Stand van Dit Land geen goed doet dat er nauwelijks nog rekenmeesters zijn die zich in rentmeesterschap bekwamen. Voor bijna alle media geldt overigens hetzelfde, want de snelle click is meer waard dan het doorwrochte onderzoekswerk - tenzij die twee lekker samen komen zoals bijvoorbeeld bij Sywert. Maar goed, alvorens dit een stokpaardje wordt, de reden dat we u dit topic in trekken is omdat die ene politicus die nog wel kan rekenen, een piepklein hoekje van het pluche bezet houdt. En in dat hoekje lees je hoe het klimaatbeleid van mensen met diepe zakken de bestaanszekerheid van de onder- en lage middenklasse ondermijnt. Hoe dat afloopt - sja, op die waan van de dag is het straks ongetwijfeld heerlijk surfen. Maar de werkelijke vraag is of we dat eigenlijk wel willen.

"Vooralsnog is er 25 miljard beschikbaar voor een stikstoffonds, omdat het wettelijk afdwingbaar is en 0,8 miljard om een energietoeslag uit te betalen. We betalen dus 30 keer meer aan het stikstoffonds dan aan de acute noden van miljoenen burgers. En de nood is hoog: het CPB berekent dat in het donkere scenario 1,2 miljoen huishoudens elke maand geld tekort komen, ook als ze onmiddellijk met alle extra’s die ze kunnen stoppen (vakantie, terras, dagje uit, bioscoop), stoppen. Die teren maand na maand in en zullen dus hard moeten gaan bezuinigen op eten en/of energie.

Er is geen rechter tot wie een hardwerkende Nederland op minimumloon zich kan richten, zodat hij kan rondkomen of een betaalbaar appartement kan vinden. Voor de stikstofnormen kunnen mensen wel naar de rechter stappen om betaalbare woningen tegen te houden. En nog even voor de duidelijkheid: als je ergens heel veel geld voor beschikbaar stelt, dan gooi je het over de balk. We gaven meer dan een miljard uit voor een bizarre subsidie op dure Tesla’s en betalen meer dan 1,6 miljard aan de drie eigenaren van kolencentralen om dit jaar minder te draaien. Hun schade door het stilzetten is veel en veel lager, maar het geld voor CO2 besparing (35 miljard) wordt nu niet bepaald zinnig ingezet."

Hee dat is raar?