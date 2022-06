Hehe, ik ken er een, die heeft racekippen gekocht.

"Made by the developers of Ganja Farmer, Chicken Derby is a game where players can race their chickens to earn Ethereum. There are currently 33,333 chickens on the Ethereum blockchain and each chicken is an NFT (non-fungible token) that has unique stats. Using just one chicken, you can win in races."

Blijkt dat je voor iedere race moet betalen en enkel winnen kan als je de beste kip heb, en ja, je kan je kippen ook fokken, maar als je mongoloïde kippen heb kweek je niks beter dan mongoloïde kippen.

Money down the drain.