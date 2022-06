Die hele om-niet-deal van Stichting Hulptroepen Alliantie ontpopt zich al een tijdje tot een waar popcornfestijn, dus het is geen verrassing dat deze zaak wordt verfilmd. Mondkapjes, intriges, semantische discussies over betrokkenheid en mogelijk frauduleuze boekhoudkundige trucjes: alle ingrediënten voor een Hollywoord-blockbuster zijn aanwezig. Niets is wat het lijkt in dit verhaal waarin geld boven alles gaat. Hoewel het script leest als een komedie, is het een shakespeareaans drama vol verbroken beloftes, verraad en heel veel CDA-inteelt. Suggesties voor de vervulling van de hoofdrollen zijn nog welkom. Gaan we Will Poulter uit We're the Millers zien als Sywert of wordt dat toch meer een Leonardo DiCaprio zoals in Catch me if you can? Misschien wel belangrijker dan dat: wie neemt de rol van betrokken minister Hugo de Jonge op zich. Dit kan één van de rare typetjes van Johnny Depp worden, want eenmaal bevrijd van Amber gunnen we hem een tweede carrière. Al blijft het verleidelijk om Danny DeVito te casten, gewoon om ijdele Hugo te jennen. Dus kom maar op met die Saving Privat Sywert, The Dutch Hustle of The Smoelmasker Redemption: de popcorn staat al klaar.