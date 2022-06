Openbare wapenbeurzen voor overheden, blijft bevreemdend. En de Eurosatory te Frankrijk is eigenlijk een soort Europees integriteitsontbijtje waarin Duitsland mag etaleren dat het nog steeds 1939 is, maar ditmaal wél leuk. 1700 bedrijven, 55.000 bezoekers en een leeg Oekraïens paviljoen dat niets aanbiedt en alleen maar wil kopen. Natuurlijk is ook defensie-gigant Nederland aanwezig, en werd door de NOS voorzien van de meest Nederlandse aai over de bol: "Nederland heeft er zijn eigen paviljoen: oranje gekleurd en met een foto van het koninklijk paar. Er worden producten getoond, er wordt vooral heel veel gepraat." Ook Israel is hevig van de partij en gooit vooral hoge ogen met hun onbemande Panzer Smaus BLR Mk 2. Zelf scrollen door al dat geweldspotentieel doet u hier en hier, na de breek een aantal opmerkelijke kandidaten.

Israels Kaäba op wielen

Game changer!

Die maffe stealth Cockerill i-X

Okaayyy FFG

Pantsir callsign De Gedraaide Loer