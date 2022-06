Nog even over die boeren hè. Ondernemers dus. Want het blijkt dat 70% van wat ze produceren voor de export is. Wat ze verdienen gaat in de eigen portefeuille. Mochten de cijfers kloppen (!) dan mag de rest van Nederland deze milieuverontreiniging inhaleren. Gratis.

Interessant is om dan ook naar andere bedrijven te kijken. Zoals Tata Steel. Wat zij produceren is natuurlijk niet alleen voor Nederland bedoeld. Maar de omgeving geniet gratis vd verontreiniging.

ASML in Eindhoven wil nog meer uitbreiden. Nog eens 70.000 mensen in 10 jaar nodig. Voornamelijk expats. Dat kan de regio niet aan maar ook hier weer: de directe omgeving mag het oplossen: meer huizenbouw want nu al huizen tekort, meer verkeer, bouw wegen. En ook deze mensen moeten eten.

WAT ASML maakt is niet alleen voor Nederland bedoeld. Maar ook hier draagt de directe omgeving de lasten.

Best interessant in hoeverre we dit nog moeten en kunnen accepteren in dit kleine landje. De ondernemer bepaald min of meer en de rest dient zich aan de passen..