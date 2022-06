"Basketball is bedacht bij de YMCA die op zoek was naar een nieuwe sport. De YMCA eind 19e eeuw beperkte zich tot niet-competitieve activiteiten. Ze waren tegen commercialisering, professionalisering, individualisme en hardheid in de sport. Daarom koos James Naismith een grote bal, een hoog doel (een perzikmand), verbod op[ lopen met de bal en verbod op lichamelijke contact. Eerst 9 tegen 9, vanaf 1886 5 tegen 5. Daarna werd de dribbel ingevoerd. Voor vrouwen was er eindelijk was alternatief voor gymnastiekoefeningen.

Aanpassing voor dames kwam door invoer van de keuze wel of juist niet uit de hand mogen slaan van de bal (basketball with or without interference). Om te voorkomen dat een paar zich zouden ontwikkelen tot sterspelers mocht je max 3 keer stuiteren en beweging te houden mocht je de bal maximaal 3 of 5 seconden vasthouden en moest je in een vak blijven. Er waren varianten aan de westkust die ruwer en bewegelijker waren. Teams werden steeds gehusseld.

In 1897 kwam vrouwenbasketball naar Zweden, vermoedelijk door Senda Berenson. Het werd zowel Korgboll als Basket Ball genoemd. Onderwijzer Nico Broekyhuijsen lijkt dit te hebben opgepikt en naar Nederland gebracht en verder georganiseerd.

De dribbel werd veboden, zoals in het Amerikaanse basketbal ooit. Er was verbod op met opzet vermijden van samenspel. Dat is ook het doel van niet mogen lopen met de bal."

Dus een beetje agressief gaan lopen doen, dat hoort helemaal niet bij de geschiedenis van deze sport. Dus.