Geen boer, geen bier. Geen bier, geen StamCafé. Vandaar onze lichte verbazing over de ietwat kalme respons vanuit de respectabele alsook historische alsook succesvolle boerenstand van Nederland, die nu simpelweg om zeep wordt geholpen want er moet een Intensieve Menshouderij komen ipv speklapjes, sucadevlees en Hollandsche garnalen en dampende piepers met mosterdstip. Er was een gemoedelijke bijeenkomst bij de minister (iedereen: HUUUUUUUU), er reden wat trekkers op een weg, en er stonden 4 trekkers bij het VVD-congres. Er is een petitie, er is een hashtag. En dat was het wel. Is de generatie New Holland/John Deere nu al murw gebeukt? Jan, Klaas, Piet, jullie nering wordt naar de tering geholpen door VVD66-ers in chinos, die consultancy gestudeerd hebben en die 15x per jaar naar bucketlististan vliegen. Pikken jullie dat?

Of is het verdacht stil in die hoek? We weten nu dat Museumplein, Malieveld & Moties geen enkele zin hebben. Staan we aan de vooravond van de Heetste Zomer Ooit? Met ministeries die worden leeggetrokken, met luchthavens die plat gaan, met distributiecentra die geen ui of pieper meer krijgen, geblokkeerde zeehavens, doorgedraaide oogsten, oedeembuikjes in Amsterdam, met giertanks naar Het Torentje, een 80 meter brede gracht die in 1 weekend om de Randstad wordt gelegd, met drones boven akkers in De Rest van Nederland, die explosieven droppen op voedseldieven uit het Westen? We preppen.

Ome Roon, heeft ook een drone

lol, dat kind staat echt te trillen...