Dikke tegenvallers voor klimaatpaus Frans Timmermans in het Europese Parlement, want nu het leven duurder alsook onbetaalbaar is geworden, is het enthousiasme voor een lading extra belastende klimaatregels drastisch afgenomen. Belangrijke pijlers onder de Green Deal van Fransie kwamen niet door een ontevreden parlement. Onder meer een aanpassing van het emissiehandelssysteem en een importheffing op klimaatonvriendelijk geproduceerd staal haalden het niet. Het voorstel voor de herziening van het emissiehandelssysteem was in de loop van het debat zelfs dusdanig afgezwakt met amendementen dat de groenen en sociaaldemocraten het zelf terugtrokken voor een herziening. Een flinke afgang voor TimmerFrans die zijn ambitieuze plannen in een ijskast met energielabel G ziet verdwijnen terwijl het momentum vastloopt in een stroop van economische bezorgdheid. Wat wel door de ballotage kwam van het EP is het verbod op de verkoop van brandstofauto's vanaf 2035. Een voorstel om deze eis te verlagen naar 90 procent van de voertuigen zodat een kleine groep sportauto's ook na 2035 hun brul kan behouden haalde het niet, waardoor u over dertien jaar bij de aankoop van een nieuwe vierwieler gegarandeerd in een batterijbolide eindigt. Een kleine overwinning voor het klimaatleger dat de rest van hun strijd ziet stranden in de bureaucratische modder.